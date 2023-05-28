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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة غاضبة ورد قاطع.. هل قرر محمد صلاح مغادرة ليفربول؟

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل حول مصيره مع الريدز برسالة غاضبة، بعد فشل الفريق في حجز مقعد مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكتب محمد صلاح، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الجمعة: " أنا محطم تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا، كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا، نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى".

واختتم: "أنا آسف، هو وقت غير مناسب لنشر شيء إيجابي، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

رسالة محمد صلاح الغاضبة

 

كانت تقارير صحفية، أكدت منذ أسابيع أن النجم المصري محمد صلاح يفكر في مغادرة الريدز حال فشل تأهل ليفربول إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو سرعان ما نفاه وكيله الكولمبي رامي عباس.

رد سريع وقاطع من كلوب:

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفربول ليفربول، نفى أن تكون رسالة محمد صلاح “الغاضبة” تلميحا في لرغبته في الرحيل عن الريدز، إذ قال في تصريحات صحفية: " محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد، ولكن إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، كنت سأقوده إلى نادٍ آخر، لكن ليس هذا هو الحال مع محمد صلاح على الإطلاق ".

كما أكد كلوب، أن صلاح لا يعيش حالة نفسية سيئة كما يتخيل البعض، حيث قال:" لقد رأيت محمد صلاح يبتسم قبل مران الفريق، لا أعرف السبب لكنه كان مبتسما".

مطالبات بخوض تجربة جديدة:

وطالب بعض عشاق محمد صلاح، على مواقع التواصل الاجتماعي النجم المصري بخوض تجربة جديدة يسطر فيها تاريخا عظيما له، خاصة وأنه حقق كل الألقاب الكبيرة مع الريدز، كما لم يعد الفريق في قمة مستواه.

الصحفي المغربي الشهير أشرف بن عياد والذي يعمل بصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، كتب “مؤخرا” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" على محمد صلاح أن يفكر في مسيرته وأن يلعب في ريال مدريد أو برشلونة، أعطى كل ما لديه لليفربول، من لم يلعب في البارسا أو الريال مسيرته ناقصة بكل صراحة ومع احترامي لكل الأندية الإنجليزية ، كل النجوم الكبار مروا من الغريمين : ميسي - مارادونا - رونالدو - كريستيانو زيدان - كرويف ……".

وأضاف: " سيخرج المشجع المصري لكي يقول لي : "وأنت مالك يا عم" ، هذا رأيي وهذه الحقيقة: خمس دقائق في برشلونة او الريال أهم عندي من خمسين مباراة مع أندية اخرى، رأيي المتواضع.. تحياتي".
 

أشرف بن عياد
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