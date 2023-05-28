أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها في جولة الإعادة بالانتخابات التركية |شاهد

أدلت التركية رُميسة جيلجي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها اليوم الأحد، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وصوتت “جيلجي”، عبر صندوق اقتراع متنقل جلبه مسئولو لجنة الانتخابات في منطقة سافر انبولو إلى منزلها، مثلما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات التركية.

وقالت “جيلجي” المُدرجة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب طولها البالغ مترين و15 سم، إنها مسرورة جدًا بتطبيق الاقتراع عبر الصناديق المتنقلة، مُوجهة الشكر لطاقم الاقتراع المتنقل على قدومهم إلى منزلها للمرة الثانية.

وبدأ الأتراك اليوم الأحد، التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التي تعد واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا، حيث يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منافسة شرسة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقد تم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأتراك في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.