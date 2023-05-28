بالفستان والبدلة.. شاهد| عروسان يستهلان حياتهما الزوجية بالتصويت في الانتخابات التركية

استهل عروسان في ولاية دوزجة التركية، الواقعة شمال غرب البلاد، يومهما الأول من حياتهما الزوجية بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ونشرت وسائل الإعلام التركية، صورا للعروسين وهما يدليان بصوتهما.

ويتنافس الرئيس أردوغان في الجولة الثانية مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وجدير بالذكر انه يمكن إقامة حفلات الزفاف بعد الساعة السادسة مساء من يوم الانتخابات بشرط اتباع قواعد الحظر الانتخابي والقواعد المحددة في هذا الإطار.

وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، أن إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف ينار أن الهيئة تتجه لرفع الحظر عن نشر نتائج الانتخابات في وقت مبكر، موضحًا أنه "حتى الآن تجرى الانتخابات دون أي مشاكل أو حوادث"، حسب “روسيا اليوم”.