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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء سوريا والبحرين وسلطنة عمان يبحثون سبل تعزيز التعاون الصحي

صدى البلد

بحث وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، مع نظيريه البحرينية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، والعماني الدكتور هلال السبتي، سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وناقش الغباش مع نظيريه، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم "الأحد"، ضرورة تكثيف التعاون الصحي المشترك وتبادل الخبرات العلمية والعملية، إضافة لاستعراض المواضيع المتعلقة بالمستجدات والتطورات الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعرب وزير الصحة السوري عن شكره وتقديره لمملكة البحرين وسلطنة عمان، على الموقف الإنساني وتقديم المساعدات خلال كارثة الزلزال، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون للارتقاء بواقع الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الأعضاء فيها، ويركز جدول أعمالها الذي يعده المجلس التنفيذي على مواضيع محددة في مجال الصحة.
 

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