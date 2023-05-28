6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن ستة أمورٍ وجب على المسلم أن يحرص عليها عند قيامه للصلاة.

وأوضحت الإفتاء أن أول هذه الأمورهو : طهارة البدن، وثانياً: طهارة المكان الذى يصلى فيه المسلم، والأمر الثالث خاص بطهارة ثياب المصلي.

وأضافت الإفتاء فى بيانها الأمور التى يحرص عليها عند قيامه للصلاة شرط استقبال القبلة، مبينةً أن ستر العورة هو الأمر الخامس، ومختتمةً بضرورة أن يحرص المسلم على إخلاص النية لله – تعالى- عند قيامه للصلاة.

شرط يغفل عنه الناس من شروط الصلاة

النيةُ ركن الصلاة وقاعدتها، وهي محتومة باتفاق العلماء؛ فالنيةُ من قَبيل الإرادات والقُصود.

فمن شروط الصلاة النية، عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى...)).و قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أفضلُ الأعمال أداءُ ما افترض الله تعالى والوَرَع عما حرَّم الله تعالى وصِدق النيَّة فيما عند الله تعالى، وأن ينوي المسلم أنه يصلي لكن محلها القلب فلا يتكلف لم يفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه باليسر والتيسير.

ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة

سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح ممدوح أن الصبر درجات، فهناك صبر على المعصية وصبر على الطاعة وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهناك من يبتليه الله بفقدان أحد أبنائه أو مرض أو فقر فهذه كلها أقدار الله المؤلمة، فمن صبر واحتسب وحمد نال من الله الخير والرزق الوفير.

ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة ؟

وقال إن الله عز وجل يقول فى كتابه الكريم ((اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ))، والصبر مفتاح لإقامة الصلاة، وهو العماد الذي عليه تقام الصلاة.

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف أن الله تعالى أمرنا بشيئين من عمل بهما عاش حياة طيبة هنيئة وتبدل الحال من الكرب والهم الى الحياة السعيدة وقد ورد ذلك في قوله تعالى " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ " وهذه الآية توضح أهمية اللجوء الى الله بالصبر عل الأزمات والمصائب والصلاة من أجل رفعها .