المرشح المنسحب محرم إنجه يدلي بصوته في جولة الإعادة من الانتخابات التركية

أدلى المرشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية في تركيا، محرم إنجه، اليوم الأحد، بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات، حيث يتنافس الرئيس رجب طيب أردوغان مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كيليشدار أوغلو.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت ذاته.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وكان إنجه، رئيس حزب الوطن التركي، أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية التركية، وقال إنه اتخذ هذا القرار لصالح تركيا، كما انتقد إينجه الشرطة ومكاتب النيابة التركية ، مبرراً أنه تعرض للهجوم وإفتراء بصور مزيفة.

وأكد إنجه أن الصور الإباحية التي انتشرت عنه ما هي إلا صور مزيفة، هدفها التشهير به وبسمعته، وقال إنها مأخوذة من موقع إباحي إسرائيلي، وقاموا بتعديلها وتركيب وجهه عليها.

وقال إنجه إنه تم تنظيم حملة افتراء ضده، وإن أعضاء "FETO" كانوا وراء المؤامرة، وإن الدولة لا تستطيع حماية سمعتها.

ولذلك قرر إنجه الانسحاب من الترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتحجج بحالته الصحية.