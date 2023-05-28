النمسا تجدد تعهدها بعدم إرسال جنود نمساويين إلى أوكرانيا لإزالة الألغام

جددت الحكومة النمساوية، تعهدها بأنها لن ترسل أي جنود نمساويين إلى أوكرانيا لإزالة الألغام.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر، في تصريحات اليوم، الأحد، إنه مع ذلك سوف يتم تقديم مساعدات بقيمة مليوني يورو، وهو ما سيساعد أوكرانيا بعد ذلك في إزالة الألغام.

وأكد نيهمر أنه لن يطأ قدم أي جندي نمساوي الأراضي الأوكرانية لإزالة الألغام طالما أنها منطقة حرب، مشيرا إلى أن أوكرانيا تمثل ما يقرب من ثلاثة أضعاف مساحة النمسا وينتظر حوالي 10.6 مليون شخص في أوكرانيا المساعدة في إزالة الألغام.

وأوضح المستشار النمساوي، أنه بالإضافة إلى مبلغ الـ 2 مليون يورو، تدعم النمسا أوكرانيا في إطار منظمة الأمن والتعاون بأوروبا في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية منذ العام الماضي.

من جانبه، أكد نائب مستشار النمسا فيرنر كوجلر، أن بلاده بهذا الإجراء تساعد الأطفال الأوكرانيين على أن يكونوا قادرين على الالتحاق برياض الأطفال والمدارس مرة أخرى، كما تعزز الأمن الغذائي من خلال السماح للمزارعين بالحرث في حقولهم مرة أخرى.

