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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تضع شرطًا لعقد اجتماع بين بايدن ونتنياهو .. تعرف عليه

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت إذاعة "كان" العبرية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت شرطا جديدا لإمكانية عقد اجتماع يجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين بنتنياهو.

وقالت الإذاعة إن مسئولين في البيت الأبيض سلموا رسالة الى مكتب نتنياهو، تفيد بإمكانية ترتيب لقاء نتنياهو  مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض، وذلك بشرط إلغاء مشروع القانون "الجمعيات"، الذي يضر بأنشطة منظمات المجتمع المدني في فلسطين.

وتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لتجنب تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من المساعدات من الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي رفيع، صباح اليوم الأحد، أن مشروع القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يعرض الأحد على اللجنة الوزارة للتشريع في الكنيست، وأنه ستتم إعادة فحص القانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص".

ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر، من حزب الليكود بقيادة نتنياهو، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية.

كما ستخضع مثل هذه الجمعيات، وفقًا لمشروع القانون، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحق لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبي.

وفي الأيام الأخيرة ، أعرب عدد من الدول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.

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