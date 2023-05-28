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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو اتعرضت للعاصفة .. كيف تعرف انك أصبت بالتهاب الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

تجتاح البلاد خلال هذه الأيام موجة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية مما يزيد من احتمالات حدوث التهاب الجيوب الأنفية 

ويتعرض بعض الأصحاء للإصابة بـ التهاب الجيوب الأنفية عند وجود العواصف الترابية والتى تزداد سوءا كلما أهمل الفرد فى العلاج خاصة فى حالات انتقال عدوى مرتبطة بـ الجيوب الأنفية، لذا من المهم معرفة أعراضها .

 

ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” نكشف لكم أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية

التنقيط الأنفي الخلفي (المخاط يسيل في حلقك).
سيلان الأنف مع مخاط أصفر أو أخضر سميك.
انسداد الأنف بدون نزلات برد من علامات التهاب الجيوب الأنفية 
ضغط الوجه خاصة حول الأنف والعينين والجبهة وقد يزداد سوءًا عند تحريك رأسك أو الانحناء.
ضغط أو ألم في أسنانك.
ضغط الأذن أو الألم.
حمى بدون أى سبب أخر 
رائحة الفم الكريهة ( رائحة الفم الكريهة ) أو طعم سيئ في فمك.
سعال بدون نزلات برد من علامات الجيوب الأنفية 
صداع غير مبرر
التعب الواضح بدون سبب 

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