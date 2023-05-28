عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المرشحون لجوائز الدولة في انتظار الاقتراع| فنانون ومبدعون يتنافسون على "النيل".. وقوائم "التقديرية" و"التفوق" الأكثر عددًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ساعات قليلة تفصلنا عن الاجتماع السنوي لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، المقرر انعقاده ظهر بعد غد، الثلاثاء، للتصويت على اختيار الأسماء المرشحة للفوز بجوائز الدولة هذا العام بفروعها المختلفة «النيل - التقديرية - التفوق»، إلى جانب اعتماد أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، بفروعها المختلفة، الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية.

 

المرشحون لجائزة الدولة فرع النيل

ويشارك في الاجتماع، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع أعضاء المجلس، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ويترشح لجائزة النيل هذا العام فرع الآداب، كل من: المترجم الكبير الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح في فرع الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد، وفي فرع العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب، وترشح لجائزة النيل فرع المبدعين العرب، كل من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، والدكتور عبد الله الغذامى (السعودية).

المرشحون لجائزة الدولة التقديرية

بينما ترشح لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، كل من: الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، والروائية هالة البدرى، والدكتور صابر عبد الدايم، والدكتور أحمد يوسف، والشاعر حسين القباحى، والدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة، وفي الفنون، كل من: الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة، والموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة، وفى العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، والدكتور حسن السعدى، والدكتور صلاح سالم، والدكتور عادل عبد الله، والمستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

المرشحون لجائزة الدولة للتفوق

كما ترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب كل من: القاص والروائى حسن عبد الموجود، والشاعر والناقد فتحى عبد السميع، والروائى محمد إبراهيم طه، والراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

وترشح فى الفنون، كل من: المخرج أحمد إسماعيل، والدكتورة رانيا يحيى، والسيناريست عمرو سمير عاطف، والفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنان من المرشحين، وفرع العلوم الاجتماعية، وترشح كل من: الدكتور أحمد رجب، والدكتور السيد سليمان، والدكتور حسن سلامة، والدكتور خلف الميرى، والدكتور محمد المنسى، والدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.

ويتم اختيار الفائزين، من خلال التصويت من قبل الأعضاء على الأسماء، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة المرشحين لجائزة الدولة فرع النيل المرشحين لجائزة الدولة التقديرية المرشحين لجائزة الدولة للتفوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

ترشيحاتنا

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

وكالة أنكا: كليتشدار حصل على 50.13% مقابل 49.87% لأردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

تركيا.. معجب ومرافق يتسببان في سقوط فنانة شهيرة من فوق المسرح..شاهد

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ