المرشحون لجوائز الدولة في انتظار الاقتراع| فنانون ومبدعون يتنافسون على "النيل".. وقوائم "التقديرية" و"التفوق" الأكثر عددًا

ساعات قليلة تفصلنا عن الاجتماع السنوي لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، المقرر انعقاده ظهر بعد غد، الثلاثاء، للتصويت على اختيار الأسماء المرشحة للفوز بجوائز الدولة هذا العام بفروعها المختلفة «النيل - التقديرية - التفوق»، إلى جانب اعتماد أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، بفروعها المختلفة، الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية.

المرشحون لجائزة الدولة فرع النيل

ويشارك في الاجتماع، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع أعضاء المجلس، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ويترشح لجائزة النيل هذا العام فرع الآداب، كل من: المترجم الكبير الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح في فرع الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد، وفي فرع العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب، وترشح لجائزة النيل فرع المبدعين العرب، كل من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، والدكتور عبد الله الغذامى (السعودية).

المرشحون لجائزة الدولة التقديرية

بينما ترشح لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، كل من: الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، والروائية هالة البدرى، والدكتور صابر عبد الدايم، والدكتور أحمد يوسف، والشاعر حسين القباحى، والدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة، وفي الفنون، كل من: الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة، والموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة، وفى العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، والدكتور حسن السعدى، والدكتور صلاح سالم، والدكتور عادل عبد الله، والمستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

المرشحون لجائزة الدولة للتفوق

كما ترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب كل من: القاص والروائى حسن عبد الموجود، والشاعر والناقد فتحى عبد السميع، والروائى محمد إبراهيم طه، والراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

وترشح فى الفنون، كل من: المخرج أحمد إسماعيل، والدكتورة رانيا يحيى، والسيناريست عمرو سمير عاطف، والفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنان من المرشحين، وفرع العلوم الاجتماعية، وترشح كل من: الدكتور أحمد رجب، والدكتور السيد سليمان، والدكتور حسن سلامة، والدكتور خلف الميرى، والدكتور محمد المنسى، والدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.

ويتم اختيار الفائزين، من خلال التصويت من قبل الأعضاء على الأسماء، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.