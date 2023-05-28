عضو إدارة الأهلي: ليس لدينا وقت للاحتفال بسبب كثرة الألقاب

عبر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي لكرة السلة التى حققت بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة أمس، عن سعادته البالغة بعد الإنجاز الذي تم خلال الفترة الأخيرة، على جميع الألعاب فى القلعة الحمراء.

وقال محمد سراج الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الحمدلله ما حدث إنجاز، الجيل الحالي فى كرة السلة بالنادي الأهلي حقق العديد من البطولات على المستوي المحلي والقاري، وهناك دعم كبير من جانب مجلس الإدارة للألعاب الجماعية فى النادي وذلك ظهر فى تحقيق البطولات الفترة الأخيرة، ومن كثرة الألقاب الحمدلله فى جميع الألعاب لا يوجد وقت إحتفال كبير.

وأضاف:" أشكر خالد العوضي مدير النشاط الرياضي فى النادي الأهلي، ونحن نعمل فى الأهلي كمجموعة واحدة، من أجل النجاح، والأهلي ملئ بالكوادر، وننتظر النتائج الإيجابية، ونقوم بتوفير كل إمكانيات النجاح لجميع الأجهزة الفنية فى النادي.

وتبع:" البطولة الإفريقية الذي حققناها، كبيرة بالطبع وإنجاز كبير، وبطولة قوية، وهناك محترفين فى الأندية على أعلي مستوي، ومباراة ستاد مالي فى قبل النهائي أصعب من المباراة النهائية، ولكن الحمدلله دائمًا الأهلي فى الموعد، وجميع الخبراء الذي تواجدوا، أكدوا أن النادي الأهلي هو الأفضل فى البطولة ويستحق اللقب.