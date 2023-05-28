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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من طارق حامد عن تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي

صدى البلد

علق اللاعب طارق حامد، على تتويج فريقه اتحاد جدة بالدوري السعودي. 

وكتب عبر تويتر: “الحمد لله والشكر لله الف مبروك لجمهورنا وإدارتنا شكرا لدعمكم وحبكم ومساندتكم طموحنا ليس له نهايه والافضل لم يأتى بعد”.

وتوج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

أحمد حجازي وطارق حامد أحدث المنضمين لقائمة اتحاد جدة الفائزين بلقب الدوري

انضم أحمد حجازي وطارق حامد، ثنائي فريق اتحاد جدة، لقائمة اللاعبين المصريين الفائزين بلقب الدوري السعودي.

وجاء ثنائي اتحاد جدة أحمد حجازى وطارق حامد في قائمة اللاعبين المصريين الذين حصدوا لقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال السعودي وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

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