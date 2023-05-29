بعد فوز أردوغان.. هل يترك كليجيدار أوغلو السياسية؟

مدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حكمه 5 سنوات أخرى، بعدما فاز على منافسه المعارض، كمال كليجيدار أوغلو، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

بات، أردوغان أول رئيس في تاريخ تركيا يتم انتخابه 3 مرات متتالية.

وتنتظر تركيا أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية، ويبدأ أولى مهامه بتحديد أسماء حكومته الجديدة.

وأمام ذلك، فأحزاب المعارضة، من المتوقع أن تتخذ خطوات للمرحلة المقبلة بعدما خسرت السباق في الرئاسة في الجولة الثانية والبرلمان بالجولة الأولى.

لكن التساؤلات حول كمال كليجيدار أوغلو، والموقع الذي سيكون عليه ضمن "حزب الشعب الجمهوري"، وما إذا كان سيواصل مسيرته السياسية.

ذكر أردوغان، أن المسألة الأهم في الأيام المقبلة تتمثل بحل مشكلات زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم، وأن حكومته "ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال".

وأضاف، في تعليقه على نتائج الانتخابات، أنه "لم يخسر أحد اليوم، فالفائز 85 مليون مواطن، وحان الوقت لنجتمع ونتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية".

ويعتبر الملف الاقتصادي الخاص بالبلاد وأوضاع متضرري كارثة الزلزال أحد أبرز التحديات التي سيواجهها إردوغان خلال الأيام المقبلة، ولاسيما أنه أطلق وعودا كثيرة في هذا الصدد.

مصير أوغلوا

يرى مراقبون، أن زعيم المعارضة سيبقى في مكانه عاملًا بالسياسية، لكنه سيتم الحشد، لوجوه أخرى، والاستعداد لانتخابات البلديات، المقرر تنظيمها في مارس 2024.



وذهبوا ، إلى إن كليجيدار، قدم رسالة مفادها أنه سيكون على رأس حزبه بقوله "سأواصل النضال" بعد الانتخابات.

