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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: أول تعليق من أحمد سعد على إطلالته المثيرة للجدل.. وجوكر الأهلي مهدد بالغياب عن نهائي إفريقيا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا في إحدى حفلاتها .. شاهد

شاركت الفنانة إليسا، فيديو جديدًا من إحدى حفلاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وكان الدكتور مجدي يعقوب ضمن الحضور، ورحَّب بها وقبّل يديها، وأثار الفيديو تفاعلاً كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

 

خبر صادم لجمهور الأهلي.. جوكر الفريق مهدد بالغياب عن نهائي أفريقيا

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف لأعب الاهلي حمدي فتحي من المشاركة في النهائي الأفريقي.

وكتب: “التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي يؤكد غيابه عن نهائي أفريقيا.. ونتيجة الأشعة تحسم موقفه”. 

 

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يرد على منتقديه بهذا المنشور

شارك الفنان أحمد سعد، تعليقاً أثار جدلاً بعد إطلالته في آخر حفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب أحمد سعد: “اختياراتي مدمرة حياتي”. 

 

أول تعليق من طارق حامد عن تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي

علق اللاعب طارق حامد، على تتويج فريقه اتحاد جدة بالدوري السعودي. 

‏وكتب عبر تويتر: “الحمد لله والشكر لله الف مبروك لجمهورنا وإدارتنا شكرا لدعمكم وحبكم ومساندتكم طموحنا ليس له نهايه والافضل لم يأتى بعد”.

الدكتور مجدى يعقوب أحمد سعد السوشيال ميديا موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وسائل التواصل الإجتماعي

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