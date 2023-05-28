موجز السوشيال: أول تعليق من أحمد سعد على إطلالته المثيرة للجدل.. وجوكر الأهلي مهدد بالغياب عن نهائي إفريقيا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شاركت الفنانة إليسا، فيديو جديدًا من إحدى حفلاتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكان الدكتور مجدي يعقوب ضمن الحضور، ورحَّب بها وقبّل يديها، وأثار الفيديو تفاعلاً كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، موقف لأعب الاهلي حمدي فتحي من المشاركة في النهائي الأفريقي.

وكتب: “التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي يؤكد غيابه عن نهائي أفريقيا.. ونتيجة الأشعة تحسم موقفه”.

شارك الفنان أحمد سعد، تعليقاً أثار جدلاً بعد إطلالته في آخر حفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب أحمد سعد: “اختياراتي مدمرة حياتي”.

علق اللاعب طارق حامد، على تتويج فريقه اتحاد جدة بالدوري السعودي.

‏وكتب عبر تويتر: “الحمد لله والشكر لله الف مبروك لجمهورنا وإدارتنا شكرا لدعمكم وحبكم ومساندتكم طموحنا ليس له نهايه والافضل لم يأتى بعد”.