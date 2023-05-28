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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فاطمة فؤاد: القناة الثانية كانت انفتاح على الثقافات المختلفة

الإعلامية فاطمة
الإعلامية فاطمة فؤاد

قالت الإعلامية فاطمة فؤاد، إن القناة الثانية المصرية كانت انفتاح على الثقافات المختلفة، موضحة أنها قامت بتنظيم القناة من خلال عمل برامج للمرأة والشباب وكان مخصص لكل برنامج ساعة.

وأضافت فاطمة فؤاد ، خلال حوارها لـ أخبار مصر مع أيمن عدلي أن القناة أيضًا كانت تقدم الأفلام بمختلف أنواعها بجانب المسلسلات، مؤكدة أنها أضافت سمة الانضباط على العمل في القناة الثانية.

وأكدت فاطمة فؤاد ، أن صفوت الشريف لم يأتي وزير إعلام مثله، معقبة: “مفيش وزير إعلام زيه بأمانة وبكل صدق وعن تجربتي أنا في الإعلام المصري.. يعرف كل واحد في المبنى ويعرف يوظف كل شخص في مكانه”.

 

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