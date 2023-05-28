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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لـ جماهير الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن جاهزية شيكابالا وعبد الله جمعه للمشاركة مع الرمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الزمالك يؤكد جاهزية عبدالله جمعة وشيكابالا أمام طلائع الجيش ".

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري .

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة، و ظهر الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وأحمد بلحاج بشكل جيد.

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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