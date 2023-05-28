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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نموذج مصري ناجح.. اتصالات النواب: 3 مليارات و800 مليون جنيه أرباح البريد

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بالنجاح الكبير الذي حققه البريد المصري خلال العام الماضي ، مؤكداً أن الارقام تؤكد أننا أمام نموذج لكيان مصري ناجح لتحقيقه ارباحا وصلت الي 3 مليار و800 مليون جنيه بزيادة عن العام الماضي تقارب 700 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأضاف رئيس اتصالات النواب أن خطة التطوير في الانشاءات الجديدة للهيئة وصلت ل 950 مكتب بريد بالإضافة إلي 300 مكتب جديد بزيادة 20%.

 ولفت بدوي الي أن هناك طفره كبيرة وتوسع في مجال الأكشاك البريديو وصلت الي 65 كشك بريدي مما يؤكد أن هناك تقدم وتطور .

وتابع بدوي أن ماتحقق هو ثمار تعاون بين مجلس النواب والبريد ونتطلع لمزيد من التعاون لتحقيق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

ووجه بدوي الشكر الي الهيئة للجهد الذي تحقق خلال العام الماضي مؤكداً أن الدكتور شريف فارق حقق طفرة كبيرة وانه يسير وفق رؤية الدولة المصريه.

من جهته أكد النائب احمد نشات وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تعاون كامل بين الهيئة القومية للبريد والبرلمان مطالباً باستيضاح المستهدف عن العام القادم.

وتابع نشأت أن البريد يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع وهو ما انعكس بشكل كبير علي المواطن المصري.

 

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البريد تكنولوجيا الاتصالات مجلس النواب مكتب بريد

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