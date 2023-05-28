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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار الغرب.. دولة عربية تشتري كميات ضخمة من الذهب الروسي

الذهب الروسي
الذهب الروسي

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة رئيسية للذهب الروسي منذ أن أغلقت الحكومات الغربية أسواقها في إطار العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على موسكو.

وقالت “رويترز”، نقلاً عن سجلات الجمارك، إن الإمارات استوردت 75.7 طنًا من الذهب الروسي بقيمة 4.3 مليار دولار بين 24 فبراير 2022 و 3 مارس 2023.

ويمثل الرقم ارتفاعًا أسيًا من 1.3 طن فقط خلال عام 2021.

وأظهرت البيانات أن الصين وتركيا كانتا الوجهتين الأكبر التاليتين، حيث استوردتا حوالي 20 طنًا لكل منهما خلال تلك الفترة.

وأشارت رويترز إلى أن الدول الثلاث إلى جانب الإمارات العربية المتحدة شكلت 99.8٪ من صادرات الذهب الروسي في البيانات الجمركية لهذه الفترة.

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وحظرت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وسويسرا واردات الذهب الروسي الصيف الماضي في محاولة لإلحاق الضرر بصناعة الذهب في البلاد البالغة 20 مليار دولار.

وقبل العقوبات، كانت لندن الوجهة الأولى للذهب الروسي.

ومنعت العقوبات الغربية الذهب الروسي من أسواقها وحظرت التجار من التعامل معه، لكن الشركات في الدول الأخرى غير محظورة من تداول المعادن الثمينة حيث لا توجد عقوبات ثانوية.

وأظهرت سجلات التصدير التي استشهدت بها رويترز أن منتجي الذهب الروس وجدوا بسرعة أسواقًا جديدة في دول لم تفرض قيودًا على موسكو.

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