روسيا تواجه حربًا على جميع الجبهات.. إعلان خطير من الكرملين

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، أن روسيا تشهد في الوقت الراهن حربًا ضدها على جميع الجبهات، مشددًا على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

ولفت بيسكوف إلى أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا".

وأوضح: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، أن موسكو ستحقق أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من ازدياد مؤشرات تورط الغرب في الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بيسكوف: "من الواضح أن درجة المشاركة الغربية المباشرة وغير المباشرة في الأزمة الأوكرانية آخذة بالازدياد يومًا بعد يوم، وبالرغم من أن هذه المشاركة يمكن أن تطيل أمد الصراع، إلا أنها لن تغير الموازين بشكل جذري، ولن تؤثر على سير عملياتنا".

ولفت إلى أن "العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن "روسيا ستعمل على تأمين جميع مصالحها".

وتعليقًا على سؤال حول حدود تصعيد الغرب للصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف: "إن حدود تدخل الغرب وتصعيده للصراع يجب أن تحدده عقول وضمائر الغرب الجماعي، إلا أنه لا حياة لمن تنادي".