بعد حجزها للحكم.. تعليق مثير من خالد الغندور على قضية كهربا

علق الإعلامي خالد الغندور ، على كلام المسؤولين بان النادي الاهلي اول نادي في العالم يتاهل في كل لالعاب الجماعية ، وقرار لجنة الانضباط في شكوي الزمالك ل كهربا .

وكتب الغندور، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" زعلان عليه مش زعلان منه علي رأي كابتن بيبو ، وكلام المسئول فنكوش ورد ساسي محترم علي السؤال الغريب و الزمالك الأول وقضية كهربا تم حجزها للحكم ".

وكشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد حول تقديم نادي الزمالك شكوى جديدة إلى اللجنة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي.

قال عزت خميس في تصريحاته له: " لجنة الانضباط لم يتم إخطارها حتى الآن بشكل رسمي بورود شكوى جديدة من نادي الزمالك".

أضاف: "تجتمع لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري، وحال تلقي اللجنة شكوى من الزمالك سيتم النظر فيها وفقًا للمسار الطبيعي".

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واختتم رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم: في بعض الأحيان قد ترى اللجنة ضرورة لاستدعاء الشاكي والمشكو في حقه للاستماع لأقوال كلا منهما، قبل إصدار قرار بشأن الشكوى".