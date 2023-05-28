رئيس تيار الحكمة العراقي يشيد بجهود مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية

أشاد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي بالدور المعتدل لـ مصر في التعامل مع الأزمات الاقليمية وتأييدها ضرورة اللجوء الى الحلول السياسية على مستوى القضايا الإقليمية و الدولية وخصوصا الأزمة الأخيرة في السودان.

والتقي عمار الحكيم مع وزير الخارجية سامح شكري الذي استقبله بمقر الوزارة بالقاهرة حيث يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تتعلق بالعلاقات التاريخية بين مصر والعراق وذلك عقب لقائه صباح اليوم الأحد، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبادلا وجهات النظر حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار العلاقات العراقية المصرية، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي أهمية تعميق العلاقة بين الجانبين وتوثيقها بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين، لاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى دعمه للتنسيق المتنامي بين بغداد و القاهرة في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا الإقليمية

وأعرب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عن استبشاره بالمخرجات المرجوة من اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر والعراق والمتوقع عقدها خلال الشهر المقبل.

وعلى المستوى الاقليمي، أشاد الحكيم بالأجواء الإيجابية التي تسود المنطقة، مؤكدا على أهمية ديمومتها وتطويرها وتثبيت دعائمها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، وحذر في الوقت ذاته من التحديات التي قد تواجهها المنطقة في حال تراجعت هذه الحالة الإيجابية.

واستعرض الحكيم خلال لقائه بالرئيس السيسي الأزمات الإقليمية، مؤكدا أهمية حل الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية لاسيما مايدور في السودان الشقيق، مع ضرورة منح الفرصة للأطراف المتصارعة من أجل الحوار .

وأشاد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي بالدور المعتدل لـ مصر في التعاطي مع هذه التعقيدات عبر فتح أبواب الحوار وتبنيه، والركون إلى الحلول السياسية.