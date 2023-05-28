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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

توقيع بروتوكول تعاون لتوصيل المياه للأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية

صدى البلد

وقع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة أحمد غنيم للتنمية في مجالات المشاركة المجتمعية لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة الإسكندرية، وأوضح جابر أن الجمعية تتكفل بتوصيل المياه لعدد 90 أسرة بقرية أبيس الأولي ( مشروع دراج المرحلة الثالثة )، وذلك كمرحلة أولى للتعاون بين الشركة و الجمعية.
وأكد رئيس شركة مياه الاسكندرية، على الإهتمام بمجال المشاركة المجتمعية، حيث هناك إدارة متخصصة لتكون حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب و المجتمع المدني، وساهمت علي مدار عدة  سنوات علي تحقيق عدد من الأهداف ، أهمها :-" المساهمة في تقليل عدد الوصلات الخلسة بالمناطق الفقيرة وتقليل فاقد المياه بمساعدة من المجتمع المدني السكندري  من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين -  توصيل المياه بمختلف القري والمناطق الأكثر إحتياجاً بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى، وقال أن الشركة نجحت فى توصيل الوصلات المنزلية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالعديد من المناطق خلال الفترة الماضية،و أن التعاون مع  المجتمع المدني من أجل الوصول بالخدمة لكافة مناطق وفئات المجتمع بمحافظة الإسكندرية، يأتى في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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