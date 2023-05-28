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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الناشئون كلمة السر في الإقبال غير المسبوق على اختبارات المقاولون العرب

صدى البلد

يتصدر الاقبال علي اختبارات الناشئين والبراعم في نادي المقاولون العرب المشهد هذا الموسم بعد استقبال قلعة المقاولون العرب الآلاف من الناشئين والبراعم من مختلف ربوع مصر بحثا عن فرصه في تلك القلعه التي تحظي بسمعه طيبه في مجال الاهتمام بالناشئين والبراعم .

وكلمة السر تبدا من اليوم الأول لاجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول في وجود المهندس محمد عادل عضو مجلس الاداره والمشرف علي الكره عندما تم الاتفاق علي الاعتماد علي أبناء النادي اعتمادا مباشرا والاعتماد علي صغار السن من الموهوبين تمهيدا لتكوين فريق يعيد الامجاد لقلعة الجبل الأخضر.

ويحسب للكابتن شوقي غريب تنفيذ سياسة مجلس الاداره بعد نجاحه في الإنقاذ الأسطوري للفريق من الهبوط للقسم الثاني من خلال سياسة تخفيض معدل الاعمار السنيه بالفريق ...

وكان غريب جريئا في منح الفرصه للناشئين الذين اضافوا الحيويه للفريق مع عناصر الخبره لدرجة ان الدوري الممتاز شهد هذا الموسم مشاركة اصغر لاعب في المسابقه -محمد عبدالناصر مواليد 2006 – في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز التي انتهت لصالح المقاولون العرب 3-1

بارك مجلس إدارة المقاولون والمشرف علي الكره تلك الخطوات والتي شهدت بعد ذلك ظهور عناصر مميزه لفتت انظار المنتخبات الوطنيه لدرجة ان المنتخب الأولمبي شهد انضمام اربع لاعبين من المقاولون العرب وهم احمد عاطف -قطه – واحمد فوزي وعمر فايد والحارس سيحه 

كما ظهر بشكل لافت الحبيب احمد حسن مواليد 2002 في لقاء الفريق امام الحمام في بطولة كاس مصر بهدف رائع 

وبفضل تلك السياسه امن فريق المقاولون العرب موقفه في جدول الدوري وينافس حاليا علي مراكز متقدمه حيث يحتل الان المركز الخامس ويسعي حثيثا من اجل التواجد في المربع الذهبي 

ولم يتوقف الامر عند ضم لاعبين مواليد 2001 و2002 و3003 و2006 بل اعتمد علي أبناء النادي من مواليد 99 مثل عجيله والكوهي ومحمد هاني تريكه 

ومؤخرا قرر الكابتن شوقي غريب ضم اللاعب مهند هداف 2005 ومن قبله الحارس احمد حسام 

وهو مااكد علي ان نادي المقاولون العرب قدم اكبر عدد من الناشئين هذا الموسم في الدوري الممتاز مما كان له الصدي الأكبر في لفت انظار الجميع الي ان هذه القلعه العريقه تمنح الناشئين الفرصه في الدوري الممتاز..

الاعداد الغفيره التي ظهرت في اول يومين للاختبارات اكدت علي سياسة النادي في الاهتمام بهذا القطاع خلال الفتره القادمه جعلته يتفوق علي انديه كثيره لم تعطي الفرصه مثلما أعطت لناشئيها .

وظهور المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل عضو مجلس الاداره والمشرف علي الكره اليوم هو ترجمه للطفره التي سيشهدها قطاع الناشئين هذا الموسم

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المقاولون العرب محسن صلاح شوقي غريب الحبيب احمد حسن احمد حسام

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