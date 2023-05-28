سلطان عمان يصل إلى طهران في زيارة رسمية بدعوة من رئيسي

وصل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم/الأحد/إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، رحب نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر بالسلطان العماني والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار مهر أباد الدولي في طهران.

وكان الرئيس الإيراني قد قام بزيارة إلى سلطنة عمان في مايو 2022 لإجراء محادثات حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك التجارة والنقل والطاقة والسياحة.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان السلطان العماني أن زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ستركز على العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

