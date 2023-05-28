الرئيس الصومالي يعلن عزم بلاده إجراء انتخابات مباشرة

أعلن الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، اليوم /الأحد/، عن عزم البلاد إجراء انتخابات مباشرة بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد"، بدلا من الانتخابات غير المباشرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الصومالي، في العاصمة مقديشيو، بحضور رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ورؤساء عدد من الولايات، حيث أشار إلى ضرورة تجربة انتخابات "شخص واحد وصوت واحد" خلال الفترة القادمة، وذلك فقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأكد الرئيس الصومالي أن حكومة بلاده حققت تقدما في العديد من المجالات بما في ذلك تحرير معظم مناطق البلاد من الإرهابيين، لافتا إلى أن بلاده مقبلة على إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالجفاف، أكد الرئيس الصومالي ضرورة التغلب على ظاهرة المجاعة والعمل على الاكتفاء الذاتي من خلال استثمار توفير المشاريع الزراعية، وإنشاء مشاريع تجارية لصالح الفئات الأكثر تضررا في المجتمع.