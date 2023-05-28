عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة حماة الوطن: مصر بذلت جهودا كبيرة لاحتواء الأزمة السودانية منذ اندلاعها

النائبة نيفين حمدى،
النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدة أن المجلس ينعقد على مستوى الرؤساء للمرة الأولى لبحث الأزمة السودانية التي سبق وتم بحثها على مستوى المندوبين الدائمين ثلاث مرات متتالية.


وأكدت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، أن توقيت انعقاد القمة جاء في وقت مهم للغاية، لما يشهده السودان الشقيق من حرب خطيرة، ستؤثر بشكل كبير على قارة أفريقيا بأكملها، لافتة الي أن المشاركبن في القمة توافقوا علي التنسيق بين كافة الأطراف المعنية في السودان لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي، باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الازمة في أسرع وقت، فضلا عن وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان، التي تعد الضمانة الأساسية لحماية الدولة من خطر الانهيار.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، بذلت جهودا كبيرة وقامت بالعديد من المحاولات لفض النزاع ووقف الاشتباكات بين طرفي النزاع منذ 15 أبريل الماضي، التي تسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانيين والرعايا الأجانب، مشيرة الي أن الجهود المصرية الرامية لإنهاء الأزمة السودانية، تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وكشفت نائبة حماة الوطن، عن أهمية رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته للعالم أجمع والتي تضمنت التأكيد على احترام الدولة المصرية لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، فى أزمته الراهنة، فضلا عن التزم مصر بمسئولياتها فى هذا الشأن، عبر استقبال حوالى "150" ألف مواطن سودانى حتى اليوم بجانب استضافة حوالى "5" ملايين مواطن سودانى، تتم معاملتهم كمواطنين مصريين.

وأكدت أن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وعودة استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السودانى، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بالتأكيد علي أهمية الدولة المصرية ودروها في أمن واستقرار القارة السمراء، من خلال التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان، مؤكدة ان مصر من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وكانت عضوا فيه ورئيسا له عده مرات، كما ساهمت في تأسيس تجمعي الكوميسا والساحل والصحراء، فضلاً عن تبنيها لمبادرة النيباد.

الرئيس السيسي السودان حزب حماة الوطن مجلس النواب مجلس السلم الخرطوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: نحرص على تطوير قطاع البحث العلمي.. والسيد قنديل: إنشاء مجلس للعلماء

رئيس مجلس النواب يطالب بحذف كلمة فريدي البياضي من مضبطة الجلسة

ترشيحاتنا

فرز 61% من أصوات انتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان 55.26% وكيتشدار أوغلو 44.74٪%

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ