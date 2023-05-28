عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الأهلي أول فريق بالعالم يتأهل لكأس العالم للأندية بأربع العاب

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة عن فوز النادي الاهلي بفوز رجال كرة السلة بافريقيا امس .

وكتب فرج من خلال حسابه حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يصبح أول فريق في العالم يتأهل لكأس العالم للاندية في كرة القدم واليد والطائرة والسلة بعد فوزه بلقب البال "


الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال فور وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من رواندا، عقب الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، والتأهل إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات. رافقه كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وأثنى رئيس الأهلي على الأداء المتميز الذي قدمه جميع عناصر الفريق على مدار مباريات البطولة، وصولًا إلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق.

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم قدموا صورة مشرفة للنادي.

ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى كافة عناصر الفريق، مشددًا على أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية يحمل الجميع مسئولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وتقديم مستوى متميز، وتحقيق أفضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

ترشيحاتنا

فرز 61% من أصوات انتخابات الرئاسية التركية.. أردوغان 55.26% وكيتشدار أوغلو 44.74٪%

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ