أردوغان رئيسا حتى 2028| هل صوَّت الأتراك لصالح الاستقرار؟.. وإلى أين سيتجه اقتصاد تركيا وسياساتها الخارجية؟

أردوغان يحافظ على كرسي الرئاسة لـ 5 أعوام مقبلة

مراكز الاقتراع التركية في الجولة الثانية أكثر هدوءًا

مؤرخ تركي: القومية انتصرت



صوّت الأتراك اليوم الأحد في جولة الإعادة الرئاسية التي شهدت تمديد رجب طيب أردوغان لحكمه إلى عقد ثالث، واستمراره في مسار تركيا والسياسة الخارجية القوية والحوكمة الاقتصادية غير التقليدية، وفقا لنتائج الفرز الأولية التي أكدت تفوقه على منافسه المعارض، كمال كيليجدار أوغلو.

وتحدى أردوغان (69 عامًا)، استطلاعات الرأي، وتقدم على منافسه كمال كيليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.72% من الأصوات.

وأضافت الأناضول، أن المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو حصل على 47.28%، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات في صناديق الاقتراع حتى الآن.

وأدى أردوغان كرئيس، بقوة، بشكل غير متوقع، وسط أزمة غلاء معيشية عميقة، وفوزه في الانتخابات البرلمانية لتحالف من حزب العدالة والتنمية المحافظ، وحزب الحركة القومية وآخرين ، إلى دعم الاتراك له وهو ما أكده بقوله: إن التصويت لصالحه وهو تصويت للاستقرار.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 5 مساءً. (14:00 بتوقيت جرينتش) بعد الافتتاح الساعة 8 صباحا (05:00 بتوقيت جرينتش).

وتم الكشف عن النتيجة اوليا بحلول وقت مبكر من المساء بالتوقيت التركي.

وبحسب ما ورد، كانت مراكز الاقتراع أكثر هدوءًا في العديد من الأماكن عما كانت عليه قبل أسبوعين، عندما كانت نسبة المشاركة 89٪.

ولن تقرر الانتخابات فقط من يقود تركيا، وهي دولة عضو في الناتو يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة ، ولكن أيضًا كيف تُحكم ، وإلى أين يتجه اقتصادها بعد أن انخفضت عملتها إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار في عقد من الزمن ، و شكل سياستها الخارجية ، التي جعلت تركيا تثير غضب الغرب من خلال تنمية العلاقات مع روسيا ودول الخليج.

وتجمع أنصار أردوغان في مدرسة بالقرب من منزله في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث أدلى بأصواته حوالي منتصف النهار (0900 بتوقيت جرينتش) قبل أن يتصافح ويتحدث مع الحشد.

وقالت نوران التي جاءت للتصويت مع ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات 'بإذن الله سيفوز. البلاد لديها العديد من المشاكل ولكن إذا استطاع أي شخص حلها فيمكنه ذلك'.

في أنقرة ، قالت جولكان ديميروز ، البالغة من العمر 32 عامًا ، إنها تأمل في أن يؤدي التصويت إلى التغيير وأن يذهب أصدقاؤها إلى الخارج ، كما كانت تفكر في القيام بذلك ، من أجل حياة أفضل.

وقال جولكان الذي يعمل في صناعة المنسوجات بعد التصويت لصالح كيليجدار أوغلو 'هذا البلد يستحق الأفضل. نحن بحاجة إلى عقول جماعية وليس إلى رجل قوي بارد وبعيد يحكم بمفرده'.

صوّت كيليجدار أوغلو ، 74 عامًا ، في أنقرة. وهو مرشح لتحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب ، ويقود حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. كافح معسكره لاستعادة زخمه بعد تأخره عن أردوغان في الجولة الأولى.

أظهرت الانتخابات الأولية دعمًا أكبر من المتوقع للقومية - وهي قوة قوية في السياسة التركية والتي اشتدت بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ، ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك. 2011.

تركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم ، حيث يوجد بها حوالي 5 ملايين مهاجر ، منهم 3.3 مليون سوري ، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.

قال المرشح الرئاسي في المركز الثالث والقومي المتشدد سنان أوغان إنه يؤيد أردوغان على أساس مبدأ 'النضال المستمر (ضد الإرهاب)' في إشارة إلى الجماعات الموالية للأكراد. حصل على 5.17٪ من الأصوات.

وسبق أن أعلن أوميت أوزداج ، زعيم حزب النصر المناهض للهجرة (ZP) ، عن اتفاق يعلن دعم ZP لكيليجدار أوغلو ، بعد أن قال زعيم حزب الشعب الجمهوري إنه سيعيد المهاجرين إلى أوطانهم. فاز حزب ZP بنسبة 2.2٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وفي استطلاع للرأي أجراه مركز كوندا للأبحاث والاستشارات، بلغت نسبة التأييد لأردوغان 52.7٪ وكيليجدار أوغلو عند 47.3٪ بعد توزيع الناخبين المترددين. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 21 مايو ، قبل أن يكشف Ogan و Ozdag عن موافقتهما.

المفتاح الآخر هو كيف سيصوت أكراد تركيا ، الذين يشكلون حوالي خمس السكان.

وأيد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد كيليجدار أوغلو في الجولة الأولى ، لكن بعد تحركه لكسب أصوات القوميين ، لم يسمه صراحة وحث الناخبين فقط على رفض 'نظام الرجل الواحد' لأردوغان.

ويحظى الرئيس التركي بالولاء الشديد من الأتراك المتدينين الذين شعروا ذات مرة بأنهم محرومون من حقوقهم في تركيا العلمانية، ونجت حياته السياسية من فضائح الانقلاب والفساد الفاشلة.

ومن جهته، قال نيكولاس دانفورث، مؤرخ تركي وزميل غير مقيم في مركز الأبحاث ELIAMEP: 'تركيا لديها تقليد ديمقراطي طويل الأمد وتقاليد قومية طويلة الأمد، ومن الواضح أن القومية الآن هي المنتصرة'. لقد مزج أردوغان الكبرياء الديني والوطني ، وقدم للناخبين نزعة عدوانية ضد النخبوية.

وأضاف: 'يعرف الناس من هو وما هي رؤيته للبلاد ، ويبدو أن الكثير منهم يوافق عليها'.

وسيطر أردوغان على معظم مؤسسات تركيا وهشَّش الليبراليين والنقاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش ، في تقريرها العالمي 2022 ، إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان لعقود.

ومنحت هيمنة المحطات والصحف التلفزيونية الموالية للحكومة على وسائل الإعلام في البلاد ، أردوغان ميزة كبيرة على خصمه في الحملة الانتخابية ، حيث تم تغطية جميع خطاباته المتكررة على الهواء مباشرة بينما حظي منافسه بتغطية محدودة.

وفي فبراير 2023، قتلت الزلازل أكثر من 50 ألف شخص ودمرت جنوب تركيا ، وكان من المتوقع أن يضيف ذلك إلى تحدي أردوغان في الانتخابات. ومع ذلك ، ظل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه مهيمنًا في جميع أنحاء تلك المنطقة في 14 مايو.