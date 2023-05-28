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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطان عمان والرئيس الإيراني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

سلطان عمان
سلطان عمان

بحث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم /الأحد/ في العاصمة الإيرانية طهران، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

عقب ذلك، عقد السلطان هيثم ورئيسي جلسة مباحثات موسعة استكملا خلالها مناقشة مسار علاقات الصداقة التاريخية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تنميته على كافة الأصعدة بما يعزز مصالح البلدين والشعبين ويحقق تطلعاتهما المشتركة.

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