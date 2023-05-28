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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تشهد العلاقات بين طوكيو وبكين انفراجة؟..وزير التجارة الياباني يجيب

صدى البلد

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم، إنه عندما التقى وزير التجارة الصيني وانج وينتاو، طالب الإفراج عن الموظفين اليابانيين الذين احتجزوا في بكين في مارس من هذا العام للاشتباه في انتهاكهم لقانون مكافحة التجسس.

ووفقا لأخبار "كيودو" اليابانية، كشف ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أنه أجرى حديثًا لمدة ساعة مع وانج وينتاو، الذي كان أيضًا في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، لحضور الدورة التاسعة والعشرين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن هذا هو الاجتماع الأول بين وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزير التجارة الصيني منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف. كما كشف ياسوتوشي نيشيمورا عن أمله في أن تلغي الصين قيود الاستيراد المفروضة على الأغذية اليابانية بعد حادث فوكوشيما النووي.

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