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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل قضاء العصر قبل صلاة المغرب؟.. الإفتاء: بعدها في حالة واحدة

هل قضاء العصر قبل
هل قضاء العصر قبل صلاة المغرب

 لا شك أن  هل قضاء العصر قبل صلاة المغرب   لمن فاتته وأذن عليه المغرب؟،  هو سؤال مهم تنبع أهميته من أن صلاة العصر  هي الصلاة الوسطى، التي ورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ » الآية 238 من سورة البقرة، من هنا تأتي أهمية معرفة هل قضاء العصر قبل صلاة  المغرب  لاغتنام فضلها العظيم، الذي أخبرنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كثير من نصوص السُنة النبوية الشريفة، وأوصانا بتعجيل الصلاة والمحافظة عليها،  وحيث إنها من صلوات الفريضة ولا تسقط عن العبد لذا ينبغي معرفة هل قضاء العصر قبل صلاة  المغرب لمن فاتته وأذن عليه المغرب لعل به يعوض الإنسان بعضًا مما فاته من الخير الكثير.

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هل قضاء العصر قبل صلاة المغرب 

 قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد أذان المغرب  إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان، وينبغي على من فاتته صلاة العصر  بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

كيفية قضاء صلاة العصر قبل المغرب

 وعن كيفية قضاء صلاة العصر  لمن فاتته وأذن عليه المغرب؟ ، يبدأ بالركعة الأولى: يفتتح المسلم صلاته بتكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة وما تيسّر من آيات القرآن الكريم، ثمّ يركع، ثمّ يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية مع الفصل فيما بينهما بجلوس قصير، ثمّ يقف المصلي لأداء الركعة الثانية. الركعة الثانية: تصلى الركعة الثانية كما صُليت الركعة الأولى، ويزيد المصلي عليها بأن يقرأ التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية ،  ثمّ يقف لصلاة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة: تصلى الركعة الثالثة كما صُليت الركعة الثانية وتصلى الركعة الرابعة مع قراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة، ويختم المصلي صلاته بالتسليم عن اليمين أولًا ثم عن الشمال. 

 قضاء صلاة العصر

تقضى صلاة العصر  الفائتة في وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة المغرب ، حيث يبدأ المصلي بـ صلاة العصر ثم ينهيها ويبدأ بصلاة المغرب بعدها.

حكم قضاء صلاة العصر قبل المغرب

ورد أن الصلاة عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن قضاء الصلوات الفائتة تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية قضاء الصلاة الفائتة ، من يريد قضاء الصلاة الفائتة  وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤده بعد.

و ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»،  كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.

وتعد  الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا ، والصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضاؤها.

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