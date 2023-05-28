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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

صدى البلد

انتهت مباراة ليفربول وساوثهامبتون، بالتعادل الإيجابي 4-4 بينهما، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدفا ليفربول عن طريق جوتا وفيرمينو في الدقائق 10، 14 على الترتيب,

بينما جاء هدفي فريق ساوثهامبتون عن طريق وارد براوس ودين سوليمانا في الدقائق 19، 28 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، سجل سوليمانا الهدف الثالث لساوثهامبتون في الدقيقة 47، ثم أضاف آرمسترونج الهدف الرابع في الدقيقة 64.

بينما سجل جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 72، ثم تعادل جوتا بالهدف الرابع في الدقيقة 74 بأسيست من محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوميز، تسيميكاس

خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، جوتا.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 24 نقطة، والذي تأكد هبوطه رسميًا إلى بطولة تشامبيونشيب.

ليفربول ساوثهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز صلاح محمد صلاح

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