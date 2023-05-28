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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية تكشف ماذا قدمت مصر من أجل الاشقاء السودانيين

السفير احمد ابو زيد
السفير احمد ابو زيد

نشر السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردود على التساؤلات المثارة حول ماذا قدمت مصر من اجل الأشقاء السودانيين ؟ 

وتلعب مصر دورا محوريا وفعالا في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب من السودان واستقبال السودانيين المضارين من الاشتباكات المندلعة في اراضيهم منذ اليوم الاول للأزمة ، وفند السفير أحمد أبوزيد ما قدمته مصر في نقاط استعرضها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وهي: 

  • 164 الف سوداني دخلوا رسميا الى مصر حتى اليوم
  • اصدار الالاف من التأشيرات للاشقاء السودانيين
  • استقبال النساء والاطفال وكبار السفن لدى وصولهم الى المعابر الرسمية ودخولهم الى مصر دون تأشيرات
  • قدمت مصر العديد من التسهيلات لوصول عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية الدولية
  • عبور الحدود مدعوم من قبل موظفين ومعدات إضافية
  • 15 عيادة متنقلة والعديد من العيادات الثابتة والصيدليات 
  • 12 قافلة طبية 
  • آلاف من الوجبات الغذائية الجاهزة 
  • 13 سيارة اسعاف مجهزة متواجدة على المعابر الحدودية 
  • توفير العلاجات والادوية اللازمة لـ 1050حالة مصابة بأمراض مزمنة 
  • تقديم الرعاية المكثفة لنحو 157 حالة
  • إجراء 120 عملية جراحية رئيسية
  • 100 حالة غسيل كلوي
  • 15 الف مجموعة نظافة
  • وسائل انتقال ومواصلات مجانية من المعابر الحدودية
  • توفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والعديد من الخدمات الرئيسية الاخرى
  • إقامة مراكز اغاثة انسانية بواسطة الهلال الاحمر المصري على المعابر الحدودية
  • ضمان حرية الحركة للاشقاء السودانيين داخل الاراضي المصرية

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على:  

  • عدم وجود اي حالة اغلاق للحدود في وجه الاشقاء السودانيين
  • عدم وجود اي مخيمات للاجئين داخل الاراضي المصرية
  • عدم وجود تقييد لحركة الوافدين على الاراضي المصرية
  • عدم اجبار الوافدين على العودة الى دولتهم
  • عدم وجود اجراءات وصفية بالتقدير أو التحيز أو التفضيل لشخص على غيره
إجلاء الرعايا الأشقاء السودانيين الأراضي المصرية الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري الرعايا المصريين السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المساعدات الانسانية

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