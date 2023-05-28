الخارجية تكشف ماذا قدمت مصر من أجل الاشقاء السودانيين

نشر السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردود على التساؤلات المثارة حول ماذا قدمت مصر من اجل الأشقاء السودانيين ؟

وتلعب مصر دورا محوريا وفعالا في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب من السودان واستقبال السودانيين المضارين من الاشتباكات المندلعة في اراضيهم منذ اليوم الاول للأزمة ، وفند السفير أحمد أبوزيد ما قدمته مصر في نقاط استعرضها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وهي:

164 الف سوداني دخلوا رسميا الى مصر حتى اليوم

اصدار الالاف من التأشيرات للاشقاء السودانيين

استقبال النساء والاطفال وكبار السفن لدى وصولهم الى المعابر الرسمية ودخولهم الى مصر دون تأشيرات

قدمت مصر العديد من التسهيلات لوصول عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية الدولية

عبور الحدود مدعوم من قبل موظفين ومعدات إضافية

15 عيادة متنقلة والعديد من العيادات الثابتة والصيدليات

12 قافلة طبية

آلاف من الوجبات الغذائية الجاهزة

13 سيارة اسعاف مجهزة متواجدة على المعابر الحدودية

توفير العلاجات والادوية اللازمة لـ 1050حالة مصابة بأمراض مزمنة

تقديم الرعاية المكثفة لنحو 157 حالة

إجراء 120 عملية جراحية رئيسية

100 حالة غسيل كلوي

15 الف مجموعة نظافة

وسائل انتقال ومواصلات مجانية من المعابر الحدودية

توفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والعديد من الخدمات الرئيسية الاخرى

إقامة مراكز اغاثة انسانية بواسطة الهلال الاحمر المصري على المعابر الحدودية

ضمان حرية الحركة للاشقاء السودانيين داخل الاراضي المصرية

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على: