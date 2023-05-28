الخارجية تكشف ماذا قدمت مصر من أجل الاشقاء السودانيين

نشر السفير أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردود على التساؤلات المثارة حول ماذا قدمت مصر من اجل الأشقاء السودانيين ؟
وتلعب مصر دورا محوريا وفعالا في إجلاء الرعايا المصريين والأجانب من السودان واستقبال السودانيين المضارين من الاشتباكات المندلعة في اراضيهم منذ اليوم الاول للأزمة ، وفند السفير أحمد أبوزيد ما قدمته مصر في نقاط استعرضها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وهي:
- 164 الف سوداني دخلوا رسميا الى مصر حتى اليوم
- اصدار الالاف من التأشيرات للاشقاء السودانيين
- استقبال النساء والاطفال وكبار السفن لدى وصولهم الى المعابر الرسمية ودخولهم الى مصر دون تأشيرات
- قدمت مصر العديد من التسهيلات لوصول عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية الدولية
- عبور الحدود مدعوم من قبل موظفين ومعدات إضافية
- 15 عيادة متنقلة والعديد من العيادات الثابتة والصيدليات
- 12 قافلة طبية
- آلاف من الوجبات الغذائية الجاهزة
- 13 سيارة اسعاف مجهزة متواجدة على المعابر الحدودية
- توفير العلاجات والادوية اللازمة لـ 1050حالة مصابة بأمراض مزمنة
- تقديم الرعاية المكثفة لنحو 157 حالة
- إجراء 120 عملية جراحية رئيسية
- 100 حالة غسيل كلوي
- 15 الف مجموعة نظافة
- وسائل انتقال ومواصلات مجانية من المعابر الحدودية
- توفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والعديد من الخدمات الرئيسية الاخرى
- إقامة مراكز اغاثة انسانية بواسطة الهلال الاحمر المصري على المعابر الحدودية
- ضمان حرية الحركة للاشقاء السودانيين داخل الاراضي المصرية
كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على:
- عدم وجود اي حالة اغلاق للحدود في وجه الاشقاء السودانيين
- عدم وجود اي مخيمات للاجئين داخل الاراضي المصرية
- عدم وجود تقييد لحركة الوافدين على الاراضي المصرية
- عدم اجبار الوافدين على العودة الى دولتهم
- عدم وجود اجراءات وصفية بالتقدير أو التحيز أو التفضيل لشخص على غيره