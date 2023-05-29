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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الغيط بإمبابة يشكون من إزعاج المقاهي

صدى البلد

استغاث سكان شارع الغيط - متفرع من شارع الوحدة - التابعة لمنطقة إمبابة - في محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهي وإعاقتها لنهر الطريق.

ويقول طارق محمود فى رسالته: “ نعاني نحن سكان شارع الغيط - متفرع من شارع الوحده - التابعة لمنطقة إمبابة - في محافظة الجيزة من المهزلة في المقاهى التي استولت على الشارع مش الرصيف بل الشارع كله غير الصوت العالي والتشجيع بأعلى الأصوات وكل ما تخيله من مخالفات هل ده طبيعي وهل ده مترخص".

 

وأضاف: “تقدمنا بعشرات الشكاوي ضد المقاهى المخالفة وغير مرخصة ومتعدية على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وتسبب إعاقات مرورية شديدة بوضع الترابيزات والكراسي وشاشات العرض بمسار الطريق حيث لا يتم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي”.

وأكد أن "هذه المقاهي تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح  الأمر الذى يتسبب في إزعاج كبير”.

ويضيف: "نعانى أشد المعاناة من تسكع الشباب على المقاهى وعدم احترام حرمة الطريق وتبجح أصحاب تلك المقاهى التى يسمونها كافيتريا، فكل صاحب مقهى لا يكتفى باستغلال المساحة التى أمامه فقط بل يأخذ الجهة المقابلة له أيضًا، وكأن كل بلطجى يفعل ما يحلو له دون رادع".

ويشير إلى عدم الإغلاق في المواعيد المحددة، والسهر حتى بعد منتصف الليل، مما يؤدي لتجمعات شباب من خارج المنطقة، وسلوكيات غريبة تضر بأسرنا.

ويناشد المسئولين العمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن لوضع حد لهذه المأساة التى يعيش فيها الأهالى، مطالبة بضرورة حل هذه المشكلة التى لا تنتهى.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

احترام حرمة الطريق إعاقات مرورية شديدة المقاهي المخالفة انتشار المقاهي حرم الطريق العام

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