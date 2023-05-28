قرار عاجل من التعليم بشأن التطبيق العملي لمهارات لغة الإشارة في المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الإشارة في المدارس.

وفي هذا الإطار .. وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر لوحات استرشادية في جميع مدارس المحافظة بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة، وذلك لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع،.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك أثناء زيارة الوزيران لمحافظة الوادى الجديد اليوم.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظ فصول مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية ، للوقوف على مدى الرعاية والدعم التى تقدمه المدرسة للطلاب.

كما شهد الوزيران والمحافظ خلال الزيارة، تقديم طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة الخارجة التعليمية ، عدداً من الفقرات الفنية بلغة الإشارة، وقام الوزيران والمحافظ بتشجيعهم، مشيدين بأدائهم وموهبتهم.

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.