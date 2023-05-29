في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. اللجان تستقبل الطلاب الان

تستقبل الان لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الطلاب لاداء الامتحانات الخاصة بثالث ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المذكورة في جدول كل تخصص “صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي ، تكنولوجيا تطبيقية” نظام الثلاث والخمس سنوات .

وتلتزم جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بإستخدام العصا الالكترونية في تفتيش الطلاب على البوابات قبل السماح لهم بالدخول ، لضبط وسائل الغش التي قد يخفيها بعض الطلاب .

ويلتزم جميع مشرفي الأدوار في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، بمنع تواجد الطلاب في اللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، بإستثناء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم.

كما يتم في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، منع دخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

كما يحظر في جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2001.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، تشدد على ضرورة الالتزام بتحقيق الانضباط والنظام ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.