حبس شخص نصب على مواطن من ذوي الهمم في حدائق القبة

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالنصب على مواطن من ذوى الهمم في حدائق القبة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على مواطن " من ذوى الهمم" وإيهامه بتوفير فرصة عمل له ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المواطنين" من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يف بالاتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالى تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على عدد 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء أحد المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان- مبلغ مالى .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها ، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بأحد المستشفيات بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.