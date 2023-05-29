وادي دجلة ينافس في بطولة الجونة للإسكواش بـ علي فرج والحمامي وجوهر

تواصل أندية وادي دجلة، تقديم أداءً قويًا خلال منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش (رجال وسيدات)، ونجح 3 لاعبين من النادي في التأهل للدور ربع النهائي، وهم علي فرج، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي بعد تغلبهم في الأدوار الأولى على منافسين محليين وأجانب.

وحجز علي فرج-المصنف الـ3 عالميًا- أول تذكرة صعود للدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد تغلبه على يوسف سليمان-المصنف الـ11 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-4) (11-6) (12-10)، في مباراة استغرقت 57 دقيقة.



وفي منافسات السيدات، نجحتا نوران جوهر-المصنفة الـ2 عالميًا-وهانيا الحمامي-المصنفة الـ3 عالميًا- في التأهل لهذا الدور عقب تغلبهن الأول على فيروز أبو الخير-المصنفة الـ37 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-7) (12-10)، والثانية على نادين شاهين-المصنفة الـ28 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-5).

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.