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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: لقاء الرئيس بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رسالة بالدور التنويري والحضاري لمصر

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية قائلا: إنها رسالة بالدور التنويري والحضاري لمصر والدعم اللامحدود لمكتبة الاسكندرية، تأكيدا لدورها على مر العصور ورمزيتها بالنسبة للعالم.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم إن لقاء السيسي مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية والعلماء والمفكرين والمثقفين الأجلاء، رسالة باهتمام مصر بالعلم والتنوير والوسطية وأن تظل المكتبة مصدر اشعاع حضاري عابر للعصور.

ولفت نائب الاسكندرية، أن زيارة السيسي لمكتبة الاسكندرية يأتي انطلاقا من الايمان بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والأفريقي والمتوسطي والدولي، وجهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها، والخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشعاعها الحضاري.

وأكمل النائب الصافي عبد العال، أن مكتبة الاسكندرية تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري، وتعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب.

مشددا: أن لقاء السيسي واجتماعه بمجلس أمناء مكتبة الاسكندرية، خطوة نحو المستقبل ورسالة باستمرار الدعم لمكتبة الاسكندرية، واستمرار النور والاشعاع الحضاري منها لكل أنحاء العالم.
 

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