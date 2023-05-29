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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو لهب .. تعليق ميدو على أداء طارق حامد مع اتحاد جدة

صدى البلد

أثنى أحمد حسام ميدو، على نجمنا المصري طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، مشددا على أن تألقه في الدوري السعودي للمحترفين أثبت أنه لاعب كبير ورد على كافة الانتقادات التي تعرض لها خلال فترة تواجده بالدوري المصري.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق حامد أثبت أنه لاعب كبير، بمستواه الفني المميز مع اتحاد جدة" .
وأضاف: "البعض في مصر وصفه بأنه أبو لهب، ويحصل على العديد من البطاقات، لكن طارق حصل على طرد وحيد و5 إنذارات في واحد من أقوى الدوريات في العالم" .


واختتم: "الدوري السعودي أثبت عدم مجاملة طارق حامد، ورد اللاعب بشكل كبير على الانتقادات التي تعرض لها من خلال مستواه المميز"
 

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