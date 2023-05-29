ميدو: الدوري السعودي بالنسبة للمصري بقى «دوري إيطالي»



أكد أحمد حسام ميدو أن الدوري السعودي بالنسبة للدوري المصري في الوقت الحالي، يشبه (الدوري الإيطالي).

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدوري السعودي أصبح بالنسبة للدوري المصري كأنه الدوري الإيطالي بالظبط"

وواصل: "الدوري السعودي لكي يصبح بهذه القوة، تم دفع كل الديون الخاصة بالأندية السعودية لصالح فيفا، حتى يبدأ كل ناد من جديد، وتم تطبيق العدالة على كل الأندية الهلال والنصر وكافة الأندية"

واختتم: "الميزانية كانت موجودة بشكل عادل، وهذا الأمر ساهم في أن يصبح الدوري السعودي قوي للغاية"

