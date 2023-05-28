هو اللي رفض.. طارق حشيش يكشف كواليس جديدة بشأن عدم التجديد لـ ساسي

أكد طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك السابق، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، كان يرفض تحمل الضرائب في عقده ولم يوافق على التجديد كما أشاع.

وأضاف حشيش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "عقد اللاعب كان يتواجد به بند أن يتحمل تركي آل الشيخ جزء من عقده، ولكن ما شاهدته أن خزينة النادي هي من تحملت العقد بالكامل".

واختتم: "فاوضت اللاعب من أجل تجديد عقده ولكن أن يتم تخفيض مطالبه المادية خاصةً أن الخزينة لن تكون قادرة على تحمل هذا المبلغ، ولكنه رفض التجديد إلا بتحقيق مطالبه، ولكن كان من المستحيل الموافقة خاصةً أن اللاعب لم يكن متواجد في المنتخب التونسي وقتها، وبالتالي المعايير كانت تسير ضد مطالبه".