بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة.. حبس قاتل عامل في المرج

أمرت جهات التحقيق بحبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله عامل نظافة، بسلاح أبيض والقي بجثته أسفل كوبري بمنطقة المرج.



بداية اكتشاف البلاغ عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغاً بالعثور على جثة عامل نظافة بها عدة جروح طعنية بالجسم ، أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وبسؤال والدته قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المتوفى وبين أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها عامل نظافة آخر مقيم بدائرة القسم تم استهدافه وضبطه .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار ، تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية