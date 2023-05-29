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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يطالب الزمالك بحسم مصير بلحاج

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أسوان طالب نادي الزمالك بتحديد مصير أحمد بلحاج لاعب الفريق المعار، خلال الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أسوان يحاول حسم الملف سواء بعودة اللاعب أو استمراره في الزمالك، والفارس الأبيض لم يحدد موقفه حتى الآن".

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة  مع اللاعبين على هامش مران الأبيض اليوم الأحد، الذي أقيم  على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني واللاعبين حول بعض المواقف الفنية المراد تنفيذها خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بالحديث عن مكانة الزمالك الكبيرة، و طالبهم ببذل أقصى جهد  للظهور بالشكل الذي يليق باسم القلعة البيضاء .

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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