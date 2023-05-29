مفيش أساسيات كرة القدم.. ميدو يعلق على عقود اللاعبين المتخطية 20 مليونا

كشف أحمد حسام ميدو أسباب تراجع الكرة المصرية، مشددا على أن بعض لاعبي الكرة المصرية لا يجيدون أساسيات كرة القدم ويحصلون على رواتب تتخطى الـ 20 مليون جنيه.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكرة المصرية وصلت لأسوأ مراحلها، وتمر بأزمة حقيقية، والعدالة في دعم الأندية وتوزيع حقوق البث وراء تطور الدوري السعودي"



وأضاف: "زمن رجال الأعمال في الأندية الجماهيرية انتهى تماما، ما هي قيمة ميزانية النادي المصري مثلا للتعاقد مع حارس بمقابل يتخطى 30 مليون جنيه؟"

وواصل: "بعض لاعبي الكرة المصرية لا يفهمون الأساسيات ورواتبهم تتخطى الـ 20 مليون جنيه".

