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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار تحكيمي كارثي.. تعليق ناري من خالد الغندور علي مباراة فيوتشر وإنبي

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، علي أحداث مباراة فيوتشر وإنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “قرار تحكيمي كارثي دي هجمة واعدة و القانون بيقول لابد من ايقاف اللعب و تدخل الفار سليم مليون في المئة و للأسف انبي نادي مش شعبي و الموضوع هيعدي عادي”.

وتأهل 15 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى  مباراة الأهلى ومنتخب السويس.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، حرس الحدود والداخلية".

خالد الغندور الاعلامي خالد الغندور مباراة فيوتشر وإنبي فيوتشر وإنبي فيوتشر انبي

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