قرار تحكيمي كارثي.. تعليق ناري من خالد الغندور علي مباراة فيوتشر وإنبي

علق الإعلامي خالد الغندور، علي أحداث مباراة فيوتشر وإنبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: “قرار تحكيمي كارثي دي هجمة واعدة و القانون بيقول لابد من ايقاف اللعب و تدخل الفار سليم مليون في المئة و للأسف انبي نادي مش شعبي و الموضوع هيعدي عادي”.

وتأهل 15 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراة الأهلى ومنتخب السويس.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، حرس الحدود والداخلية".