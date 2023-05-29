مدير مكتبة الإسكندرية: تحدثنا مع الرئيس السيسي على دور المكتبة في تنمية المعرفة

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "تحدثنا مع الرئيس السيسي على دور مكتبة الإسكندرية في تنمية المعرفة".

وأضاف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية،: "الرئيس السيسي وجه بضرورة بحث المكتبة دائما عن الجديد، لمواكبة العالم وهو ما يتوافق مع رؤية المكتبة، فضلا عن ضرورة وجود آلية للتحاور مع الإقليم".

وأشار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية،: "مجلس أمناء المكتبة يضم قامات عالمية عددهم 28 شخص، منهم 20 شخص من الخارج"، مضيفا: "مجلس الأمناء أيضا يضم 5 وزراء منهم وزير الخارجية ووزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي".

وشدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة تطوير المكتبة بعيدا عن الأنشطة المعتادة، مشيدا باهتمامه الكبير ودعمه اللامحدود لمكتبة الإسكندرية.

وأوضح: "أعضاء المجلس عرضوا رؤيتهم المستقبلية من أجل تطوير التكنولوجيا داخل المكتبة، ودعمها عملية التعليم والبحث العلمي"، مؤكدا "دعم لامحدود من الرئيس السيسي للمكتبة لدورها الكبير في نشر المعرفة والثقافة".

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية "الرئيس السيسي قدم الدعم الكامل للمجلس، من أجل تطوير مكتبة الإسكندرية؛ لكي تواكب العصر الحالي"، موضحا "المكتبة لديها قاعدة تكنولوجية ضخمة، منوها بأن الدولة تدعم المكتبة ماديا بشكل كبير، وعدد الزائرين للمكتبة يصل إلى 2000 زائر يوميا من المصريين، و500 زائر من الأجانب".

