فرجاني ساسي يكشف حقيقة اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب تونس.. فيديو

نفى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الدحيل القطري والزمالك السابق، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب تونس بعد كأس العالم 2022 بقطر.

جاء ذلك خلال لقاءٍ للاعب التونسي مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد".

وبسؤاله حول مدى اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب تونس، أجاب ساسي قائلًا: "لم أعتزل اللعب دوليًا مع منتخب تونس"، مستطردًا: "لكني أنا أرى في الفترة الحالية من الأفضل أن أكون بعيدًا عن المنتخب".

وأضاف فرجاني ساسي: "أي لاعب له شرف اللعب لمنتخب تونس، واتفقت مع مدرب منتخب تونس حاليًا بعدم ضمي لصفوف المنتخب".

وقال ساسي إنه تعرض لانتقادات كبيرة من الجمهور التونسي، مضيفًا: "أتقبل انتقادات منتخب تونس لكن دون التطرق لحياتي الشخصية".

وحول مسيرة منتخب تونس في كأس العالم 2022 بقطر، قال ساسي: "كان هدفنا في كأس العالم هو تخطي دور المجموعات، لكن هذا لم يحدث، ولكن فكرة الحصول على 4 نقاط في دور المجموعات جيدة، وفوز تونس على فرنسا في كأس العالم كان أمرًا إيجابيًا".