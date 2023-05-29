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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سائل أخضر فوسفوري يغزو مياه البندقية ويثير ذعر السلطات والسبب مجهول| شاهد

مياه البندقية
مياه البندقية

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو يوضح تحول لون مياة القناة الكبرى الشهيرة في مدينة البندقية إلى اللون الأخضر.

و ظهرت بقعة لونها أخضر فاقع، في مياه القناة الكبرى الشهيرة في مدينة البندقية، وبدأت الشرطة التحقيق لمعرفة مصدرها.

فتحت شرطة مدينة البندقية تحقيقاً لمعرفة سبب ظهور بقعة سائلة خضراء فوسفورية، في القناة الكبرى الشهيرة بالمدينة.

وأبلغ السكّان السلطات عن انتشار سائل أخصر غامض، عبر أحد الممرات المائية الرئيسية في البندقية. كما نشر حاكم منطقة فينيتو، لوكا زايا، صورة بالقرب من جسر ريالتو المقوّس، الذي يُعتبر من أشهر المناطق السياحية.

وتُظهر صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رقعة خضراء زاهية في القناة، تمتدّ على طول الجسر الذي اصطفت على جانبيه المقاهي والمطاعم.

ويأتي هذا الحادث، بعد أن استهدفت جماعات بيئية معالم أثرية بالألوان والأصباغ، وقام ناشطون باستخدام فحم نباتي لتحويل مياه نافورة تريفي في روما إلى اللون الأسود، احتجاجاً على استخدام الوقود الأحفوري.

البندقية مدينة البندقية فضائية “يورونيوز” المناطق السياحية اخبار التوك شو

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