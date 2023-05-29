أحمد سعد في بروفة حفل نفرح بالحسين .. صور

شارك الفنان أحمد سعد، صورا من بروفات حفل “نفرح بالحسين” من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

وعلق أحمد سعد على الصور قائلًا: “من بروڤة حفل #نفرح_بالحسين و هو من ليالي افراح عقد قران سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.#نفرح_بالحسين”.

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وكشف محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من الفنان أحمد سعد، بعد ارتدائه ملابس شفافة، خلال حفل له، بالمملكة العربية السعودية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أي فنان يزور بلد أخرى ينشر فنه وفن بلده إلى الدولة التي يزورها.

وأكد أن الفنان يأتي له بعض الإحباط من الروتين فيلجأ إلى سلوكيات جديدة ربما تخالف العرف والتقاليد ولا يوفق في اختيار ملابسه الجديدة.

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن أحمد سعد لم يحالفه الحظ في اختيار الملابس، موضحا أن العقوبات تكون متدرجة وأول مرة لا تكون عقوبات كبيرة.

وأشار محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أن أحمد سعد فنان محترم ولديه صوت قوي وكل الشعوب تحب تسمعه، وحب يجرب حاجة جديدة ولكنها وسعت منه.